Yaklaşık 10 milyon vatandaşı ilgilendiren borç barışı yasası işletmelere de nefes aldıracak. Özellikle yasanın 5. maddesinde düzenlenen matrah artırımı ile işletmeler vergi incelemesinden kurtulmuş olacak. Söz konusu matrah artırımı 2013 ile 2017 yıları arasını kapsayacak. Yeni düzenleme ile Maliye vergi mükellefine, "2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için, belli oranda artırım yapıp bir vergi ödersen, o yıllara ait defterlerin incelenmeyecek ve herhangi bir vergi ya da ceza da kesilmeyecek'' diyecek. Matrah artırımı olayından yararlanacak olan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, daha önce vermiş oldukları beyannamede gösterdikleri vergi matrahını, yasada belirtilen oranda artırmaları gerekiyor. Buna göre vergi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas matrahlarını, Temmuz 2018 sonuna kadar, 2013 takvim yılı için yüzde 35, 2014 için yüzde 30, 2015 için yüzde 25, 2016 için yüzde 20 ve 2017 için yüzde 15'den az olmamak üzere artırmaları gerekiyor.
Esnaf vergiden kurtuluyor!
Torba yasa ile getirilen matrah artırımı sayesinde esnafa 2013-2017 yılları için vergi incelemesi yapılmayacak
Etiketler: esnaf , vergi , vergi affı , müjde , esnafa müjde
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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