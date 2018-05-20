Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, 'Anneler Günü arifesi'nde 12.3 milyon adetle işlem rekoru kırılırken, anneler için hediye tercihleri kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik oldu. Türkiye'de kullanılan kart adedi nisan ayı sonu itibarıyla 200 milyona ulaştı. Bunların 63.9 milyon adeti kredi kartı ve 135.9 milyon adeti ise banka kartından oluşuyor. Banka kartları ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 64.1 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 56.5 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 7.6 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.
Anneye rekor harcama
Etiketler: Türkiye , TL , Bankalararası Kart Merkezi , anneler günü , harcama
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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