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İş yeri teslimlerinde de oranı düşürüldü

Konuttan indiriminden sonra bir müje daha geldi. Bakanlar Kurulu'nda iş yeri teslimleri hakkında son dakika KDV kararı çıktı. Bakanlar Kurulu'nun ardından alınan kararla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

Bakanlar Kurulundan KDV müjdesi

Ekonomide canlanmanın sağlanması amacıyla bir dizi önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemlerden en çok ses getireni ise ülkemizde öncü sektör olarak görülen inşaat sektöründeki konut satışlarında oranının indirilmesiydi.

İŞ YERİ TESLİMİNDE DE KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
Konut teslimlerinde alınan yüzde 18'lik KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesinin ardından bir hamle de iş yerleri için geldi.

Buna göre Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 09:30
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