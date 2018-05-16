Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Merkez Bankası Murat Çetinkaya'yı sürpriz şekilde AK Parti Genel Merkezi'ne davet etmesi gündemde geniş yer bulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde İran heyeti ile toplantısına Çetinkaya'nın da katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı görüşmeye ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili şunları söyledi:

TOPLANTIYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA KATILACAK

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki İran heyeti ile toplantısına TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.

*Toplantının rutin gündemi daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşması.

*AK Parti Genel Merkezi'nde diğer ekonomi yetkililerinin katılacağı olağanüstü bir ekonomi toplantısı yapılmayacak.

MERKEZ'İN AÇIKLAMASI SONRASI DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Türk Lirasında yaşanan değer kaybı devam ederken, piyasada gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumdaydı. Piyasalar, 7 Haziran öncesi Merkez Bankası'ndan bir hamle gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

Doların rekor serisini sürdürmesi ve 4.50'yi aşmasıyla birlikte TCMB'den kısa bir mesaj geldi.

Merkez Bankası, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi. TCMB, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.

Açıklamadan kısa bir süre önce 4.5011 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, açıklamanın ardından ilk tepki olarak 4.45 seviyesine geriledi.

Ardından düşüşünü hızlandıran kur, 4.090 seviyesine kadar indi.

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