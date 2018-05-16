Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Köklerinden koparak, Türkiye aleyhtarı her söylem ve eylemin arkasına takılan bazı siyasi isimler, bir kez daha hiçbir mesnet bilgiye dayanmadan, tamamen manipülatif amaçlarla bakanlığımızın İsrail ile enerjide anlaşma imzaladığını iddia etmiştir. Ortaya atılan iddialar, muhatap alınmayacak seviyede ciddiyetten uzak, gerçek dışı ve tamamen iftira niteliğindedir. Kamuoyunun gündeminin böyle iftiralarla meşgul edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ifade ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bütün faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığımız hususunu vat andaşlarımızın bilgisine sunarız."
KARAMOLLAOĞLU İFTİRA ATMIŞTI
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türkiye ile İsrail enerji bakanlarının anlaşma imzaladığı iftirasını atarak: "Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı imzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız?" ifadeleri kullanmıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İsrail ile enerji alanında anlaşma imzaladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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