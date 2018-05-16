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RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile görüştü

ve 'ndan açıklaması

ve tarafından ile enerji alanında anlaşma imzaladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Enerji Bakanlığından İsrail açıklaması
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların tamamıyla asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Köklerinden koparak, aleyhtarı her söylem ve eylemin arkasına takılan bazı siyasi isimler, bir kez daha hiçbir mesnet bilgiye dayanmadan, tamamen manipülatif amaçlarla bakanlığımızın ile de anlaşma imzaladığını iddia etmiştir. Ortaya atılan iddialar, muhatap alınmayacak seviyede ciddiyetten uzak, gerçek dışı ve tamamen iftira niteliğindedir. Kamuoyunun gündeminin böyle iftiralarla meşgul edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ifade ederken, Enerji ve olarak bütün faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığımız hususunu vat andaşlarımızın bilgisine sunarız."

KARAMOLLAOĞLU İFTİRA ATMIŞTI
​SP Genel Başkanı , Türkiye ile İsrail enerji bakanlarının anlaşma imzaladığı iftirasını atarak: "Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı imzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız?" ifadeleri kullanmıştı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 15:44
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