‘Satış ofislerinde telefonlar susmuyor'

Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank'ın faiz indirimi açıklamasının ardından, dün Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım da 500 bin liraya kadar olan 10 yıl vadeli konut finansmanında kâr oranını yüzde 0.98'e çektiğini duyurdu. Faiz indirim haberi, Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdeyi verdiği günden bu yana inşaat şirketlerinin satış ofislerinde olağanüstü bir hareketliliğe sebep oldu. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, "Kredi faizlerinin inmesiyle telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Vatandaşımız avantajlı fırsatları değerlendirmek istiyor" dedi. Yüksek kredi faizlerinin konut üreticisiyle vatandaşın buluşmasında önemli bir engel teşkil ettiğini ifade eden Elmas, "Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimiyle hem sektörün hem de konuta ihtiyacı olan vatandaşın önündeki en büyük engel aşılmış oldu. Özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerekli" diye konuştu. Elmas, konut sektörünün yıl sonunda 1 milyon 450 bin konut satış rakamına ulaşabileceğini vurguladı.
SATIŞLAR % 50 ARTACAK
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, KDV ve tapu harcı indiriminin ardından gelen faiz hamlesinin konut satışlarını artıracağını söyledi. Akbal, "Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi. Teşvikler bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş durumda. Böyle giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi bir rekor sürpriz olmaz" değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, faiz indirimiyle konut satışlarında yüzde 50'ye varan oranda artış beklediklerini dile getirdi. Yıldırım, KDV ve tapu harcı gibi teşviklerle de konut sektörün toparlanacağını ve güven artıracağını kaydetti. Amad Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Al Duhaim, 2017'den bu yana yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kalanların harekete geçeceğini belirterek, "KDV ve tapu harcındaki indirimlerin ardından gündeme gelen faiz indirimi, konut piyasasına ivme kazandıracak" şeklinde konuştu.
YAVUZ KARAMAN
SATIŞLAR % 50 ARTACAK
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, KDV ve tapu harcı indiriminin ardından gelen faiz hamlesinin konut satışlarını artıracağını söyledi. Akbal, "Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi. Teşvikler bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş durumda. Böyle giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi bir rekor sürpriz olmaz" değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, faiz indirimiyle konut satışlarında yüzde 50'ye varan oranda artış beklediklerini dile getirdi. Yıldırım, KDV ve tapu harcı gibi teşviklerle de konut sektörün toparlanacağını ve güven artıracağını kaydetti. Amad Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Al Duhaim, 2017'den bu yana yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kalanların harekete geçeceğini belirterek, "KDV ve tapu harcındaki indirimlerin ardından gündeme gelen faiz indirimi, konut piyasasına ivme kazandıracak" şeklinde konuştu.
YAVUZ KARAMAN
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