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borçlarıyla ilgili büyük müjde! KYK borçları siliniyor mu?

Yüz binlerce öğrenci gözünü borçlarıyla ilgili gelecek müjdeli habere çevirdi. Hükümetin bahar müjdesi adı altında vatandaşa sağladığı hizmetler içerisinde öğrencilerin de yüzünü güldürecek detaylar var. Öğrenciler KYK borçları siliniyor mu? KYK borçları yeniden mi yapılandırılıyor? KYK borçları silinecek mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

300 BİN ÖĞRENCİYE BÜYÜK MÜJDE!
" borçları siliniyor mu?" vatandaşların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyordu. Emeklilere, yaşlılara, yurtdışında mal varlığı olanlara, yeni evlenenlere yaptığı yardımlar ve kolaylıklarla yediden yetmişe herkesin yüzünü güldüren hükümet, şimdi de KYK borçlarıyla ilgili düzenleme yaparak 300 bin öğrencinin yüzünü güldürecek! İşte KYK borçları konusundaki ayrıntılar...

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 10:46
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