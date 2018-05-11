300 BİN ÖĞRENCİYE BÜYÜK MÜJDE!

"KYK borçları siliniyor mu?" vatandaşların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyordu. Emeklilere, yaşlılara, yurtdışında mal varlığı olanlara, yeni evlenenlere yaptığı yardımlar ve kolaylıklarla yediden yetmişe herkesin yüzünü güldüren hükümet, şimdi de KYK borçlarıyla ilgili düzenleme yaparak 300 bin öğrencinin yüzünü güldürecek! İşte KYK borçları konusundaki ayrıntılar...