;
Yol Durumu
  1. THY, 5 yıl içinde filosuna 220 yeni uçak katacak

ve ne kadar? (11 Mayıs 2018 kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 11 Mayıs Dolar kuru ne kadar? 11 Mayıs Euro kuru ne kadar? Dolar bugün kaç TL? Euro bugün kaç TL? İşte 11 Mayıs 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 11 Mayıs 2018 kurları...

Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,2400 liradan, 5,0520 liradan güne başladı.

'da 4,2380 liradan alınan dolar, 4,2400 liradan satılıyor. 5,0500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2480 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0670 lira olmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • 11 Mayıs 2018, Cuma 09:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ