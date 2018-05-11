İstanbul serbest piyasada dolar 4,2400 liradan, avro 5,0520 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,2380 liradan alınan dolar, 4,2400 liradan satılıyor. 5,0500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2480 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0670 lira olmuştu.
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