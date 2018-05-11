Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama ile bin İş ve Meslek Danışmanı (İMD) Memuru alımı yapılacağı duyuruldu. İşte Bakanın açıklaması:

1000 İMD MEMURU ALIMI YAPILACAK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, İŞKUR'u daha da iyileştireceklerini, kurumun gençlere bakan yüzünü şu anda güncellediklerini dile getirdi. Bunun yanında Sarıeroğlu, nitelikli iş gücü yetiştirmeyle ilgili çok büyük gayret içerisinde olduklarını kaydetti Sarıeroğu, "Bunun yanı sıra da işe yerleştirmeyle alakalı performanslarımızı artırmayla ilgili de çok güçlü çalışmalar içerisindeyiz. Bu bağlamda, iş yeri ziyaret sayılarımızı artırıyoruz. Buradan da müjdesini verelim, inşallah önümüzdeki dönemde personel yapımızı, sayımızı daha da artıracağız. Ama çok kısa süre içerisinde 1000 iş ve meslek danışmanı alımı daha gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak da Türkiye çapında 750 kadar kardeşimizi de yine İŞKUR ofislerimizde görevlendirmek üzere işe alacağız. Çok kısa süre içerisinde 1750 kişilik bir çalışan daha İŞKUR ailemize katılmış olacak. Özellikle iş ve meslek danışmanlarımızın kurum içi atamalarımızı yaptık, şimdi dışarıdan atamalarımızı yapacağız. Çok da bekleyen var. İnşallah yeni arkadaşlarımızla birlikte daha fazla sahada ve alanda olacağız." ifadelerine yer verdi.