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1000 kişilik İş ve alımı yapacak! Başvurular ne zaman?

İş Kurumu Genel Müdürlüğü () 1000 kişi iş ve ataması yapacağını duyurdu. Konu ile alakalı açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu tarafından yapıldı. Peki alımlar ne zaman?

İŞKUR 1000 kişilik işe alım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama ile bin İş ve (İMD) Memuru alımı yapılacağı duyuruldu. İşte Bakanın açıklaması:

1000 İMD MEMURU ALIMI YAPILACAK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, 'u daha da iyileştireceklerini, kurumun gençlere bakan yüzünü şu anda güncellediklerini dile getirdi. Bunun yanında Sarıeroğlu, nitelikli iş gücü yetiştirmeyle ilgili çok büyük gayret içerisinde olduklarını kaydetti Sarıeroğu, "Bunun yanı sıra da işe yerleştirmeyle alakalı performanslarımızı artırmayla ilgili de çok güçlü çalışmalar içerisindeyiz. Bu bağlamda, iş yeri ziyaret sayılarımızı artırıyoruz. Buradan da müjdesini verelim, inşallah önümüzdeki dönemde personel yapımızı, sayımızı daha da artıracağız. Ama çok kısa süre içerisinde 1000 iş ve meslek danışmanı alımı daha gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak da çapında 750 kadar kardeşimizi de yine İŞKUR ofislerimizde görevlendirmek üzere işe alacağız. Çok kısa süre içerisinde 1750 kişilik bir çalışan daha İŞKUR ailemize katılmış olacak. Özellikle iş ve meslek danışmanlarımızın kurum içi atamalarımızı yaptık, şimdi dışarıdan atamalarımızı yapacağız. Çok da bekleyen var. İnşallah yeni arkadaşlarımızla birlikte daha fazla sahada ve alanda olacağız." ifadelerine yer verdi.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 18:28
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