Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Lisanslı Depoculuk ve 80. Yıl Lansman toplantısına katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı konuşmada, "Dünyada tarıma yönelişin arttığı bir zamanda yaşıyoruz. İnsan neslinin devamı, dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenme için tarım olmazsa olmazımızdır. Dolayısıyla tarım, sadece üreticileri değil, tüketicileri de doğrudan ilgilendiren bir sektör durumundadır. Gıda temini ve tedariki kadar, güvenilir ve kaliteli gıdaya erişimde önemli bir hale gelmiştir. Sosyal ve siyasal istikrar gıda güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan TMO ülkemizdeki gıda güvenliğinin sağlanmasında etkin bir rol oynamaktadır. 1938 yılında kurulmuş olan TMO ülkemizin en büyük ölçekli kamu iktisadi teşekküllerinden birisidir.
İlk kurulduğunda buğday üreticisi çiftçilere destek olması amaçlanmış, zamanla ürün yelpazesi genişlemiştir. Zaman içerisinde hububat, mısır, çeltik, haşhaş ve fındık ürünlerinde de alıma başlamıştır. TMO'nun temel görevleri; gerektiğinde piyasaya müdahale ederek piyasalarda istikrarı sağlamak, üretici ve tüketicilerin menfaatini korumak ve yurt içi ve yurt dışı piyasaları yakından takip ederek politikalar üretmektir. TMO, ülkemizde bitkisel ürünlerin ÇKS'ye kayıtlı üreticilerin yüzde 82'sine, ekim alanının yüzde 67'sine, üretiminin yüzde 31'ine doğrudan etki etmektedir. Öte yandan TMO, bin 500 sanayi işletmesiyle doğrudan ilişki içerisindedir. TMO, ülkemizin tüm illerine, faaliyet alanına giren ürünler itibariyle temas etmektedir" ifadelerini kullandı..
İlk kurulduğunda buğday üreticisi çiftçilere destek olması amaçlanmış, zamanla ürün yelpazesi genişlemiştir. Zaman içerisinde hububat, mısır, çeltik, haşhaş ve fındık ürünlerinde de alıma başlamıştır. TMO'nun temel görevleri; gerektiğinde piyasaya müdahale ederek piyasalarda istikrarı sağlamak, üretici ve tüketicilerin menfaatini korumak ve yurt içi ve yurt dışı piyasaları yakından takip ederek politikalar üretmektir. TMO, ülkemizde bitkisel ürünlerin ÇKS'ye kayıtlı üreticilerin yüzde 82'sine, ekim alanının yüzde 67'sine, üretiminin yüzde 31'ine doğrudan etki etmektedir. Öte yandan TMO, bin 500 sanayi işletmesiyle doğrudan ilişki içerisindedir. TMO, ülkemizin tüm illerine, faaliyet alanına giren ürünler itibariyle temas etmektedir" ifadelerini kullandı..
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