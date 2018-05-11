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İndirim büyüdü

İndirim büyüdü
Deri, için sürprizler hazırladı. Uygulanan yüzde 50 indirime ek olarak, Anneler Günü'ne özel 250 lira ve üzeri alışverişlerde ekstra yüzde 30 indirim yapılıyor. Kreatif direktörlüğünü Gamze Saraçoğlu'nun üstlendiği ve 7 gruptan oluşan İnci 2018 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu, farklı tarzlara sahip anneler için çeşitli hediye alternatifleri sunuyor. İnci, tarz sahibi anneler için Celebration ve Up&High, seyahatlere düşkün olanlar için Travel ve Boyhood, rahat ve özgün dokunuşları ile klasik şıklığı yakalamak isteyenler için Basic, modern ve sade çizgilere sahip tasarımları sevenler için ise Daydream koleksiyonlarını sunuyor.

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