Anneler Günü'ne sayılı gün kaldı. Pazar günü kutlanacak bu özel günde annesini mutlu etmek isteyenler, sürpriz arayışlarını hızlandırdı. Kimi bütçesine göre alacağı bir hediyeyle, kimi çiçekle, kimi de güzel bir yemek ya da kahvaltıyla annesini sevindirmek istiyor. Anneler Günü perakende sektörüne hareket getirdi. Giyimden ayakkabıya, kuyumdan mobilyaya, elektronikten beyaz eşyaya kadar pek çok alanda satışlar arttı. En büyük hareketlilik ise hafta sonu yaşanacak. Satışlarda rekor kırılması bekleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Anneler Günü haftasında hediyeliklere yönelen talebin perakende satışlarına olumlu yansıdığını belirterek, "Yılbaşından sonra hediyelik için en çok harcama Anneler Günü'nde yapılıyor" dedi. Anneler Günü'nün kutlandığı hafta sonu restoran harcamaları ile mücevher, kozmetik, hazır giyim, terlik ve küçük ev aletleri ürünlerinin satışında yüzde 100'e varan artışlar görüldüğünü bildiren Öncel, "2017'nin Nisan ayında 46.3 milyar lira olan kredi kartı ile alışveriş miktarının Mayıs'ta 50.4 milyar liraya yükseldiğini, Babalar Günü'nün de olduğu Haziran'da yeniden 47.6 milyar liraya gerilediğini görüyoruz. 2017 Mayıs'ında Nisan ve Haziran'a göre kredi kartıyla işlem sayısında da 15-16 milyon adetlik bir fark bulunuyor" diye konuştu. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Anneler Günü'nde esnaf ve sanatkarların geçen yılki rekor ciroyu aşarak büyük bir hasılat elde etmeyi beklediğini kaydederek, "Harcamalar her yıl yüzde 25 artıyor. Bu yıl Anneler Günü'nde yapılacak harcamalarla piyasaya 10 milyar lira girmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Hediye telaşı
Pazar günü annesini sevindirmek isteyenler sürpriz yapma telaşına düşerken, piyasa şimdiden canlandı. Hareketlilik, hafta sonu ise zirve yapacak. Satışların ikiye katlanması ve rekor ciro bekleniyor
Etiketler: bendevi palandöken , anneler günü , TESK
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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