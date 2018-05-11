Bambum, Anneler Günü'nde sevgi dolu kahvaltı sofralarında buluşmak isteyenlere 57 parçadan oluşan İkon Kahvaltı Seti'ni sunuyor. Çevreye ve doğaya dost ev gereçlerinde dünya markası olma hedefiyle ilerleyen Bambum'un İkon Kahvaltı seti, yüzde 100 bambu ağacından üretildi. Ürünler, suyla temas ettiğinde herhangi bir deformasyona uğramıyor. Bambu ürün kullanımın yarattığı talep bambu çiftliklerinin artmasına, çiftlikler de doğanın temizlenmesine katkıda bulunuyor. Filizlendikten sonra 24 saatte yaklaşık 1 metre uzayan bambu, bu yapısı ile ilaca veya ekstra bir katkıya ihtiyaç duymuyor.
Doğal kahvaltı
Etiketler: İkon Kahvaltı , bambu , anneler günü
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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