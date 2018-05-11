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Doğal kahvaltı

Doğal kahvaltı
Bambum, 'nde sevgi dolu kahvaltı sofralarında buluşmak isteyenlere 57 parçadan oluşan İkon Kahvaltı Seti'ni sunuyor. Çevreye ve doğaya dost ev gereçlerinde dünya markası olma hedefiyle ilerleyen Bambum'un seti, yüzde 100 bambu ağacından üretildi. Ürünler, suyla temas ettiğinde herhangi bir deformasyona uğramıyor. ürün kullanımın yarattığı talep bambu çiftliklerinin artmasına, çiftlikler de doğanın temizlenmesine katkıda bulunuyor. Filizlendikten sonra 24 saatte yaklaşık 1 metre uzayan bambu, bu yapısı ile ilaca veya ekstra bir katkıya ihtiyaç duymuyor.
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