Bereket Döner, Anneler Günü'nü yine unutmadı. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, "Markamızın lezzetleriyle Anneler Günü'nde de tüm annelerimizi şubelerimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi. Tüm ürünlerin anne titizliğiyle üretilerek satışa sunulduğunu belirten Emek, "Ürünlerimizde, damaklarımızda eşşiz tadlar bırakan annelerimizi örnek aldık" ifadesini kullandı. Bereket Döner'in, her gün yarım milyondan fazla insan için döner üretirken, geleneksel damak tadımıza, annelerin kurduğu sofralara özgü lezzetlerin ilhamıyla ürünlerini hazırladığını söyleyen Emek, şöyle konuştu: "30 yıllık deneyimimizde üretim sürecinde Bereket Döner tüketicisini sadece müşteri olarak görmedi. Markamıza güven duyan milyonlarca insanın sorumluluğunu bir an bile unutmadan 1988'den bu güne bu anlayışı taşıdık."
'Bereket'li kutlama
Etiketler: Bereket Döner , anneler günü
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.