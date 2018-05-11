Anneler ışıldayacak

Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla hareketlenen kuyum sektöründe yoğunluğun hafta sonu 'zirve' yapması bekleniyor. Annesine hediye olarak altın ya da mücevher ürünü almak isteyenler, kuyumcuların yolunu tutmaya başladı. Sektördeki hareketliliğin hafta sonu daha da artması bekleniyor. Altın ve mücevherde, annelere özel tasarlanan ürünlerin yanı sıra kişiye özel tasarımlar da tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Kuyumcular, pırlanta tektaştan beştaşa, melek kolyelerden kalpli kolyelere, otantik takılardan renkli taşlılara, anturaj yüzüklerden pırlantalı ve incili ürünlere kadar çok sayıda ürünü esnek fiyat aralıkları, taksit seçenekleri ve Anneler Günü'ne özel indirimler ile satışa sunuyor. Yaklaşık 300 liradan başlayan kolyelerin fiyatları, eklenen her taş ve tasarım ile daha da artıyor. Altın takıların fiyatları 500 ila bin lira, mücevherlerin ise 500 ila 5 bin lira arasında değişiyor.
ELMAS ALAN DA VAR
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Tüketiciler altın takıların yanında elmaslı mücevher de alıyor. Yüzük, kolye ve küpe gibi ürünlerin yanı sıra pırlantalı ürün grubunda da bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Altınlı takılar 500-bin lira arasında. Mücevher de genel olarak 500 lira ile 5 bin lira arasında bulunuyor" dedi.
ELMAS ALAN DA VAR
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Tüketiciler altın takıların yanında elmaslı mücevher de alıyor. Yüzük, kolye ve küpe gibi ürünlerin yanı sıra pırlantalı ürün grubunda da bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Altınlı takılar 500-bin lira arasında. Mücevher de genel olarak 500 lira ile 5 bin lira arasında bulunuyor" dedi.
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