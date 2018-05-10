Kur saldırısına zirve tokadı

Türkiye'de seçim öncesi ekonomiye yönelik saldırılara ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararı eklenince, döviz kuru yurt dışı işlemlerinde zirveye çıktı. 4.37 lirayı bulan dolara ilk müdahaleyi Merkez Bankası yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Döviz kurlarından faize cari açıktan enflasyona makro meselelerin ele alındığı zirvenin haberi bile doları 1.5 saat içinde 4.36 liradan 4.27 liraya kadar indirdi. Dövizde oynaklığın artmasının ardından ilk müdahaleyi Merkez Bankası yaptı. Banka, TL döviz depo ihale tutarını 1.5 milyar dolara çıkardı. Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi. Merkez Bankası'nın iki kararına da kur sınırlı tepki verdi.
TEDBİRLER ALINACAK
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ekonomi zirvesi toplayacağı haberi geldi. Haberin ardından 1.5 saat içinde dolar 9 kuruş birden geriledi. Gün içinde 5.17'yi aşan euro/TL de düşüş kaydetti. Borsa İstanbul'da dün sabah saatlerinde 97 bin 849 puana kadar gerileyen endeks, 100 binin üzerine çıktı. Dolar günü 4.2570, euro da 5.0880 liradan tamamladı. Borsa endeksi kapanışı yüzde 1.43 artışla 100 bin 780 puandan yaptı. 2 saat 35 dakika süren zirve sonrası, "Mali disiplinden taviz verilmeyecek. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak için tedbirler alınacak" açıklaması yapıldı.
PANİK HAVASI YOK
Zirve öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Buradan bir olağanüstülük, bir panik hali çıkartmak doğru olmaz. Piyasadaki spekülatif haberler yerine bu dolarla, borsalarla, yabancı yatırımla, uluslararası sermayeyle ilgili olabilir onun yerine resmi makamların yaptığı açıklamaları esas almakta fayda var" diye konuştu.
TEDBİRLER ALINACAK
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ekonomi zirvesi toplayacağı haberi geldi. Haberin ardından 1.5 saat içinde dolar 9 kuruş birden geriledi. Gün içinde 5.17'yi aşan euro/TL de düşüş kaydetti. Borsa İstanbul'da dün sabah saatlerinde 97 bin 849 puana kadar gerileyen endeks, 100 binin üzerine çıktı. Dolar günü 4.2570, euro da 5.0880 liradan tamamladı. Borsa endeksi kapanışı yüzde 1.43 artışla 100 bin 780 puandan yaptı. 2 saat 35 dakika süren zirve sonrası, "Mali disiplinden taviz verilmeyecek. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak için tedbirler alınacak" açıklaması yapıldı.
PANİK HAVASI YOK
Zirve öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Buradan bir olağanüstülük, bir panik hali çıkartmak doğru olmaz. Piyasadaki spekülatif haberler yerine bu dolarla, borsalarla, yabancı yatırımla, uluslararası sermayeyle ilgili olabilir onun yerine resmi makamların yaptığı açıklamaları esas almakta fayda var" diye konuştu.
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