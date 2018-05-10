Diyarbakır'da girişimci Mehmet Müslüm Atmaca, kurduğu tesis sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki besicilerin hindi palazı ihtiyacını gideriyor. Diyarbakır'da baba mesleği hindi besiciliği yapan 29 yaşındaki Atmaca, hindi palazının yörede üretilmesi için tesis kurmaya karar verdi. Çalışmaları sonucunda yaklaşık 5 milyon lira yatırımla Sur ilçesinde yıllık 4 milyon 800 bin kapasiteli tesis kuran Atmaca, ilk etapta aylık 20 bin hindi yavrusu üretimine başladı. Kısa sürede hindi palazı üretimini yıllık 1 milyon 200 bine çıkaran Atmaca, gelecek yıl Ortadoğu ülkelerine ihracatı hedefliyor. Atmaca, "Doğu ve Güneydoğu'daki bütün illere gönderiyoruz. Bunun yanı sıra Mersin, Adana ve Hatay'daki üreticilerin siparişlerini de karşılıyoruz. Gelecek yıl inşallah ihracata da başlayacağız" diye konuştu.
Hedefi ihracat
Etiketler: Diyarbakır , Güneydoğu Anadolu , ihracat
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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