Kredi yapılandırma nedir? Kredi yapılandırma nasıl yapılır? Kredi yapılandırmada nelere dikkat edilmeli?

Konut alacaklara müjdeli haber geldiç Konut kredi faizlerinin aşağılara çekilmesi için çalışmalar başlatıldı. Peki daha önceden yüksek faizle konut kredisi alanlar yeniden kredi yapılandırması yapabilir mi? Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Kredi yapılandırırken nelere dikkat etmek gerekir. İşte detaylar...







Kredi Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Kredi borcu yapılandırma iki şekilde yapılabilir.

1. Faizler düştüğünde mevcut kredinizin faiz oranını düşürmek için yapacağınız yapılandırma

2. Ödemekte zorlandığınız kredi, kredi kartı gibi borçlarınızı düzene sokmak için yapacağınız yapılandırma

Faizler düştüğünde yapılan yapılandırmada, banka kredinizi peşin olarak kapanmış göstererek yeni faiz oranları üzerinden hesaplama yapar ve kredinizi yeniden vadelendirir. Ödemekte zorlandığınız borçlar için yapılan yapılandırmada ise kredi ve kredi kartı borçlarınız ile gelir durumuzu gösteren belgeleri başvuruda bulunacağınız bankaya iletirsiniz. Bankanın tahsisi birimi de, verilen belgelere ve kredi notunuza göre değerlendirme yapar ve olumlu veya olumsuz talebi sonuçlandırır. Değerlendirme sürecinizin olumlu olması durumda borcunuzun bulunduğu bankalara çekilen kredi tutarı üzerinden, borcunuz kadar transfer işlemi yapılır. Bu sayede yeni bankanız tüm borçlarınızı kendi üzerine almış olur.





Kredi Yeniden Yapılandırmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kredi borcu yapılandırma işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu yapılacak kar zarar hesabıdır. Başka bir deyişle krediyi yapılandırmanız için doğru zaman olup olmadığıdır. Çünkü bu işlem sizin için her koşulda avantajlı olmayabilir. Öncelikle, ödeyeceğiniz toplam tutar üzerinden yeni faiz oranı ile aylık taksitlerinizi hesaplamalısınız. Sadece faiz oranı üzerinden değerlendirme yaparak yanılabilirsiniz. Kredilerde faiz oranı dışında kalan masraflar ve toplam maliyet işin içine katıldığında değişik sonuçlar çıkabilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce birkaç banka üzerinden karşılaştırma yaparak en doğru seçimi yapın. Ayrıca bankaların krediyi erken kapatma durumunda %0.20 (binde 2) oranında komisyon aldıkları da unutmayın. Tüm bu noktada baktığınızda piyasadaki kredi faizleri hatırı sayılır ölçüde düşerse ve bu durumdan karlı çıkıyorsanız yapılandırma için başvurunuzu yapabilirsiniz.

Konut Kredisi Yapılandırma

Konut kredisi yapılandırma (refinansman) yaparak konut kredinizin mevcut taksitlerini azaltabilir, maliyeti düşürebilir ayrıca güncel düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Ev kredinizi yeniden yapılandırmak için kendi bankanızı tercih edebileceğiniz gibi başka bir bankaya transfer de yapabilirsiniz. Ancak kredinizi başka bankaya transfer edecekseniz önceki bankaya kalan anapara üzerinden erken kapama cezası ödemeniz gerekir. Kendi bankanız ise diğer bankalara göre daha yüksek bir orandan kredinizi yapılandırmayı teklif edebilir. Burada tüm hesaplamaları doğru yapıp sizin için en doğru seçenek hangisiyse onu tercih etmelisiniz. Bu durumlarda yeni bankaya geçişteki tüm ek masrafları (erken ödeme cezası, yeni dosya masrafı, yeni ipotek harcı vb.) bankanın teklifine göre ödeyeceğiniz faize ekleyerek bir maliyet hesaplamalı ve mevcut bankanızın konut kredisi teklifindeki maliyetiyle kıyaslamalısınız. Bu hesaplamalardan sonra çoğu zaman yeni bankaya geçmek kendi bankanızda kalmanızdan daha hesaplı bir seçenek olacaktır.

Kredi Borcu Yapılandırma

Konut kredisi dışında ihtiyaç kredisi borcunuzu da yapılandırabilirsiniz. İhtiyaç kredileri, konut kredileri gibi yüksek tutarlı ve uzun vadeli olmadığı için yapılandırma yaptığınızda çok fazla kâr sağlamayacaktır. Bankalar ilk aylarda tahsil edilen paranın çoğunu, anaparadan değil de faizlerden elde ettikleri için, ilk 1(bir) sene içinde büyük oranda kredi faizini temin ederler. Bundan dolayı kısa vadeli ihtiyaç kredilerinde yapılandırma çok avantaj sağlamamaktadır. İhtiyaç kredisini yapılandırarak vadeyi tekrar uzatıp taksit miktarınızı düşürebilir ya da tam tersi taksit miktarınızı artırarak vadenizi kısaltabilirsiniz. Kredi borcunuzu yapılandırmak için geniş bir ürün ağına sahip olan Akbank kredi yapılandırma, İş Bankası kredi yapılandırma ve Garanti kredi yapılandırma seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi işlemleri ile banka ve kredi kartları hakkında değişiklik içeren yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile kredi kartı borcu olup ödemekte zorluk çekenler için kredi kartı borçlarını yapılandırma işlemi ortaya çıktı. Bu kanundan yararlanmak için mevcut kart borçlarınızın takibe düşmemiş olması gerekiyor. Takibe girmemiş borçlar için kredi kartında 72 aya kadar yapılandırma vadesi uygulanabiliyor. Ancak 72 ay banka tarafından yapılabilecek maksimum taksit sayısıdır. Banka isterse 12 ya da 24 ay taksitlendirme de yapabiliyor. Kredi kartı borcunuzu kapatmanın bir diğer yolu da kredi kullanmaktır. Kredi kullanarak kart borcunuzu kapatmayı tercih etmeniz durumunda maksimum 48 ay vade yapılabilir. Ancak daha düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Hangi yöntem daha karlı diyorsanız aşağıdaki hesaplama tablomuzu inceleyebilirsiniz.