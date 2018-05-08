Turizm sektörü temsilcileri, resmi tatiller ve hafta sonlarını hakkıyla değerlendiren yerli turistin, Ağustos ve Eylül aylarındaki yoğun talep dolayısıyla erken rezervasyonda ellerini çabuk tutması çağrısında bulundu. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Yerli tatilci, seçim sürecine denk gelen tarihlerde bütün planlarını değiştirdi. Bu sene iç pazardaki misafirlerimizin, tatilcilerimizin ellerini çabuk tutmaları lazım. Özellikle bayram dönemlerine gelen kısımda çabuk davranmalılar. Yurt dışı hareketinde oldukça iyi bir talep var. Tatil rezervasyonu için son dakika beklendiği takdirde insanların yer bulmakta zorlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Ağustos ve Eylül aylarının tatil için iyi bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Ayık, "Bu aylarda yoğun talep görüldüğü için, o aylara yığılmalar olabilir ve yer kalmayabilir. Bu nedenle tatilciler ellerini şimdiden çabuk tutsun" diye konuştu.
Türk turiste yer uyarısı
Etiketler: Osman Ayık , TURİZM , turist , yerli turist , turizm geliri , otel rezervasyon
- 08 Mayıs 2018, Salı
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