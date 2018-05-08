Anneye bin 15 TL kreş desteği

Maliye Bakanlığı, çalışan annelere büyük bir kolaylık sağladı. Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi. Bugün işletmeler istihdam ettikleri personele herhangi bir şekilde kreş desteği adı altında ödeme yaparsa bu gelir vergisine tabi. Yeni düzenlemeyle, anne çocuğunu dışarıda bir kreşe gönderiyor ve işveren de bu kadın çalışana kreş yardımı yapıyorsa, bin 15 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak.
Etiketler: Maliye Bakanlığı , anne , kreş
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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