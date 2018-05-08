İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak. Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya uzatılması çalışmalarında sona geliniyor. 13 istasyonu olan Kirazlı- Yenikapı metrosu Halkalı'ya uzatılınca 8 durak eklenecek. Metronun uzatılmasıyla hat rehabilite edilerek teknolojik hale getirilecek. İnsansız sürüş kabiliyetine sahip 272 vagona sahip 45 tren seti alınacak. Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya inecek. Halkalı- Yenikapı hattı 39 dakika olacak.
Halkalı-Yenikapı 39 dakika
- 08 Mayıs 2018, Salı
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