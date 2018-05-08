Yasaya aykırı iş sözleşmesi geçerli midir?

İş kanununa aykırı iş sözleşmesi geçerli midir? Emekli bir kadın babasının maaşını da alabilir mi? Ne zaman emekli olurum? Çalışma hayatına dair merak ettiklerinizi siz sordunuz Takvim gazetesi ekonomi yazarı Ali Şerbetçi cevapladı...
İş kanununa aykırı iş sözleşmesi geçerli midir? Emekli bir kadın babasının maaşını da alabilir mi? Ne zaman emekli olurum? Çalışma hayatına dair merak ettiklerinizi siz sordunuz Takvim gazetesi ekonomi yazarı Ali Şerbetçi cevapladı...
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