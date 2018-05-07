Milyonların yüzü güldü

Maliye, milyonların yüzünü güldüren ekonomi paketinin analizini yaptı. Buna göre;
15 MİLYON VATANDAŞLA BARIŞ: Paket kapsamındaki vergi ve prim yapılandırması yaklaşık 15 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Devlet, 119.2 milyar lira vergi borcu bulunan 9.8 milyon kişi, 64.3 milyar lira prim borcu bulunan 5.5 milyon kişiye barış imkanı sunuyor. Gümrük Bakanlığı'na 338 milyon liranın üzerinde borcu bulunan bin 170 kişi de bu fırsattan yararlanacak.
581 BİN KİŞİYE 500 LİRA AYLIK: 581 bin civarı kişi yaşlılık aylığı alıyor. Aylık tutar 500 liraya çıkarılıyor. 3 ayda bir bin 500 lira verilecek. Bunun için bütçede vazgeçilen tutar bu yıl için 1.23 milyar, gelecek yıl için de 1.23 milyar lira olacak.
15 BİN GENÇ YARARLANACAK: Haziran ayından itibaren ilk kez Bağ-Kur kapsamına giren 18-25 yaş arasındaki genç girişimcilerin 1 yıllık prim giderini devlet karşılayacak. Geçen yıl girişimci desteğinden yaklaşık 7 bin 500 kişi yararlanırken, yeni düzenlemeden de 15 bin gencin faydalanması öngörülüyor. Yıllık 8 bin 400 lira primin devlet tarafından karşılanmasının maliyetinin 126 milyon lira olması bekleniyor. Haziran ayı itibariyle yararlanılacağı varsayıldığında, bu yıl için etkisi 63 milyon lira olacak.
3.1 MİLYON KİŞİYE SİGORTA DESTEĞİ: Prim borcu olan, ödeme yapmayan sigortalıların sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası öngörülüyor. Bu düzenleme 3 milyon 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bağ- Kur'luların Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talepleri durumunda dondurulacak, bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak.
Hazal ATEŞ
15 MİLYON VATANDAŞLA BARIŞ: Paket kapsamındaki vergi ve prim yapılandırması yaklaşık 15 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Devlet, 119.2 milyar lira vergi borcu bulunan 9.8 milyon kişi, 64.3 milyar lira prim borcu bulunan 5.5 milyon kişiye barış imkanı sunuyor. Gümrük Bakanlığı'na 338 milyon liranın üzerinde borcu bulunan bin 170 kişi de bu fırsattan yararlanacak.
581 BİN KİŞİYE 500 LİRA AYLIK: 581 bin civarı kişi yaşlılık aylığı alıyor. Aylık tutar 500 liraya çıkarılıyor. 3 ayda bir bin 500 lira verilecek. Bunun için bütçede vazgeçilen tutar bu yıl için 1.23 milyar, gelecek yıl için de 1.23 milyar lira olacak.
15 BİN GENÇ YARARLANACAK: Haziran ayından itibaren ilk kez Bağ-Kur kapsamına giren 18-25 yaş arasındaki genç girişimcilerin 1 yıllık prim giderini devlet karşılayacak. Geçen yıl girişimci desteğinden yaklaşık 7 bin 500 kişi yararlanırken, yeni düzenlemeden de 15 bin gencin faydalanması öngörülüyor. Yıllık 8 bin 400 lira primin devlet tarafından karşılanmasının maliyetinin 126 milyon lira olması bekleniyor. Haziran ayı itibariyle yararlanılacağı varsayıldığında, bu yıl için etkisi 63 milyon lira olacak.
3.1 MİLYON KİŞİYE SİGORTA DESTEĞİ: Prim borcu olan, ödeme yapmayan sigortalıların sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası öngörülüyor. Bu düzenleme 3 milyon 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bağ- Kur'luların Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talepleri durumunda dondurulacak, bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak.
Hazal ATEŞ
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