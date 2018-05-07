Bu yıl Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) daha farklı bir yol çizen hükümet, vergi ve imar affını odağına alan geniş çaplı bir paket açıkladı. Emekliye, öğrenciye verilen desteklerin yanı sıra şimdi farklı bir cepheden ekonomiye bir destek daha geliyor.