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Yol Durumu
  1. Mayıs kampanyalarla başladı

Hükümetten esnaf ve KOBİ'ye müjde

Geçtiğimiz sene Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ekonomiyi canlandıran hükümet şimdi de ve üzerinden piyasaları hareketlendirecek adımlar atmayı planlıyor.

Bu yıl Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) daha farklı bir yol çizen hükümet, vergi ve imar affını odağına alan geniş çaplı bir paket açıkladı. Emekliye, öğrenciye verilen desteklerin yanı sıra şimdi farklı bir cepheden ekonomiye bir destek daha geliyor.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 07:37
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