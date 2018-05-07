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Devler yarışacak

Devler yarışacak
TÜRKİYE'nin 2023 hedefleri kapsamında başlattı 'milli teknoloji' de en büyük adım sektöründe atılacak. Sağlığın milli ve yerelleştirilmesi için 10 yıl alım garantili 10 milyar dolarlık yerli tıbbi cihaz üretim ihalesi yapılacak. İhale için General Electric (GE) ve Philips yerli ortak arayışına girmişti. GE, ile ortaklık yaparken, Philips ise Vestel'i seçmişti. 4 Temmuz tarihinde yapılacak ihaleye başka firmaların da katılması öngörülüyor.


Safure CANTÜRK
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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