Devler yarışacak

TÜRKİYE'nin 2023 hedefleri kapsamında başlattı 'milli teknoloji' de en büyük adım tıbbi cihaz sektöründe atılacak. Sağlığın milli ve yerelleştirilmesi için 10 yıl alım garantili 10 milyar dolarlık yerli tıbbi cihaz üretim ihalesi yapılacak. İhale için General Electric (GE) ve Philips yerli ortak arayışına girmişti. GE, ASELSAN ile ortaklık yaparken, Philips ise Vestel'i seçmişti. 4 Temmuz tarihinde yapılacak ihaleye başka firmaların da katılması öngörülüyor.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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