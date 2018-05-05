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Bakanlar Kurulu kararıyla müjdeler peş peşe geldi

Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu. Konutta oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den, yüzde 8'e düşürüldü. Kadın ını artırmak için kreş desteği oranı yükseltildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla müjdeler peş peşe geldi

harcında oran 31 Ekim'e kadar kadar binde 20 yerine 15 oldu.

*Tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan , konut ve iş yerleri için 31 Ekim'e kadar binde 15 olarak uygulanacak.

*Rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu.

*Kadınlara a destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu.

*Konutta oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den 8'e düştü.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 09:10
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