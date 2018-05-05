Bakanlar Kurulu kararıyla müjdeler peş peşe geldi

Tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar kadar binde 20 yerine 15 oldu.



*Tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve iş yerleri için 31 Ekim'e kadar binde 15 olarak uygulanacak.

*Rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu.

*Kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu.

*Konutta KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den 8'e düştü.