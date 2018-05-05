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Çalışan annelere desteği müjdesi! Kreş desteği nedir, nasıl alınır?

Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı kararname ile kadın istihdamını desteklemek amacıyla hizmetlerindeki vergi istisnası yüzde 50'ye çıkarıldı ve çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseltilmiş oldu.

'de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kadın istihdamına yönelik çok önemli bir düzenlemede hayata geçirildi. Kadın istihdamını arttırmak için desteği yükseltildi. Peki kreş desteği nedir? Kreş desteği nasıl alınır? Kreş desteğine nasıl başvurulur?

KREŞ HİZMETİ VEREN İŞVERENE VERGİ İSTİSNASI
7103 sayılı Kanunla işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatleri gelir vergisinden istisna tutuldu.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 12:12
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