Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kadın istihdamına yönelik çok önemli bir düzenlemede hayata geçirildi. Kadın istihdamını arttırmak için kreş desteği yükseltildi. Peki kreş desteği nedir? Kreş desteği nasıl alınır? Kreş desteğine nasıl başvurulur?

KREŞ HİZMETİ VEREN İŞVERENE VERGİ İSTİSNASI

7103 sayılı Kanunla işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatleri gelir vergisinden istisna tutuldu.