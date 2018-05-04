Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Redmi S2, yayımlanan yeni poster göre çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Sızan görüntüleri ile kullanıcıları şaşırtan telefon, oldukça sade bir tasarım ile bizleri karşılayacak gibi duruyor, Yayımlanan postere göre 10 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak olan Redmi S2, Çin merkezli satış kanalı Suningortaklığında gelecek.

Ortaya çıkan bilgiler arasında yaklaşık 176 dolar satış fiyatına sahip olacak olan Redmi S2, Snapdragon 625'den gücünü alacak. Çentiği olmayan telefon, teknik olarak da detaylanmış durumda. Bakıldığı zaman 720p çözünürlükte 6 inç ekranı bulunan Redmi S2, bu LCD ekranda 18:9 en boy oranı sunacak kullanıcılarına.





Ortaya çıkan bilgilere göre 2 GB RAM 16GB depolama, 3 GB RAM 32GB depolama ve 4 GB RAM ve 64GB depolama olmak üzere üç farklı versiyona sahip olacak. 160.7 x 77.3 x 8.1mm boyutunda ve 170 gram ağırlığında tasarlanan telefon, tam dokuz farklı renk seçeneğiyle listeleniyor.

3.080 mAh pili ve 3.5mm kulaklık girişi bulunan Redmi S2, çiftli kamera sisteminde 12 megapiksel + 5 megapiksellik bir kurulum kullanıyor. Önde ise 16 megapiksel bir kamera bulunacağı gelen bilgiler arasında.