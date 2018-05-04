Adres değişikliği nasıl yapılır? Erken seçim öncesi adres ve ikametgah değişikliği yapma yöntemleri

İkametgah değişikliği özellikle yeni taşınanların yapmak mecburiyetinde olduğu bir işlemdir. Farklı bir adrese taşınan vatandaşların adres değişikliği işlemi için ellerini sıkı tutmaları gerekiyor. Her seçmenin bağlı bulunduğu adrese göre oy kullanacağı yer belli oluyor. Peki, ikametgah değişikliği nasıl ve nereden yapılır? Muhtarlığa gitmeden adres değişikliği işlemi yapılabilir mi? e-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği nasıl bildirilir? İşte, adres değişikliği konusuna ilişkin tüm merak edilenler...

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bağlı bulunduğu adresten taşınan vatandaşlar ikametgah değişikliklerini bildirmekle yükümlüdür. Yapılmadığı takdirde cezai yaptırımı bulunan adres değişikliği konusu, seçime az bir zaman kala çok daha fazla önem kazandı. Her seçmen kayıtlı bulunduğu adrese göre oy kullanacağı için ikametgah değişikliği işlemi yapacak olanların işlemlerini geciktirmemeleri öneriliyor. Seçmen listeleri açıklanmadan evvel işlemi gerçekleştirirseniz oturduğunuz mahallede oyunuzu kullanabilirsiniz, aksi takdirde oy kullanmak için bir evvelki adresinize ulaşmanız gerekecek.

Adres değişikliği yapmak için iki yöntemden birini seçebilirsiniz;

– Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmek. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü http://adres.nvi.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenmek.

– E devlet sistemi üzerinden e imza ile yapmak, gibi iki yöntem bulunmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SON GÜN 12 MAYIS!

24 Haziran'da düzenlenecek seçim öncesi seçmenler de nerede oy kullanacağını merak edip seçmen sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar 2-12 Mayıs arasında gerekli değişik işlemleri için başvurabilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni taşınılan adrese ikametgah bildirme süresi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50 ve 51.maddeleri ile 20 iş günü olarak belirlenmiştir. Kişiler adres değişikliği için bağlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne gider. Adres değişikliği yapılırken beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez. Ancak adres bildirimi yaptıktan sonra sizinle beraber yaşayanlar varsa onlarla da başvuruya gitmeniz gerekiyor.

Eğer ikametinizi birlikte oturma gerekçesiyle değiştiriyorsanız; yapmanız gereken birlikte oturacağınız kişi ile birlikte müracaat etmek. Bunun söz konusu olmadığı durumlarda, apartman ya da site yöneticisi, muhtar tarafından birlikte oturulduğuna dair yazılı beyan ibraz edilmelidir.

Beyan edilen adres dolu ise adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit ettirici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenir. Nüfus Müdürlüğünden ikamet değişikliğinin ardından verilen belgeyi mahalle muhtarına bildirmek zorunlu bir işlem değildir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Genellikle ikametgah belgesi almak için kullanılan e-Devlet ile bazı şartlar yerinde ise adres değişikliği de yapılabiliyor. İkametgah değişikliği için gerekli olan mobil imza veya elektronik imza oldukça maliyetli olması ile biliniyor. Noter tasdikli belge, aylık veya yıllık ücret, şahsi başvuru gibi birçok safhada alınan elektronik yahut mobil imza olmadan e-Devlet'ten adres değişikliği bildirimi yapmanız mümkün değildir.

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMEYENLER!

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50 ve 51.maddeleri gereğince adresini değiştirenlerin bu değişikliği 20 iş günü içinde bildirmeleri zorunludur. İkametgah değişiliğini bildirmeyenlere 50 TL idari para cezası kesilir. Bunun yanında aykırı bildirim cezası olarak da 1000 TL kesilir. Ancak her türlü afet, gasp hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle bu bildirimlerin yapılamaması hallerinde bu cezai yaptırım uygulanmaz.