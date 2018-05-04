Turizm yatırımları ile ilgili çok önemli düzenleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin yönetmeliğe göre, turizm yatırımcısı ve işletmecisi tarafından söz konusu turizm yatırımlarının süre uzatımı veya sözleşme değişikliğinden yararlanılabilmesi ya da satın alma talebinde bulunulabilmesi için, başvuru tarihi itibariyle yönetmelikle belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

Kapsam dahilindeki işletmeci ve yatırımcıların, kesin tahsis izni veren bakanlığa göre Orman ve Su İşleri, Maliye veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarından herhangi birisine 5 Aralık'a kadar başvurması öngörülüyor.

İlgili idare tarafından turizm yatırımcısına verilen; kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresinin kalan kısmının, süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 49 yıla olan farkı kadar süre uzatılacak süre olarak tespit edilecek.

Kiralama süresinin kalan kısmının, kiralama olarak devam edilmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 29 yıla olan farkı kadar süre, kiralama işleminin irtifak hakkına dönüştürülmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 49 yıla olan farkı kadar süre uzatılacak süre olarak belirlenecek.

Turizm yatırımlarından fiili durumu itibariyle satışında engel bulunmayanlardan ilgili idarece uygun görülen taşınmazlar, turizm yatırımı amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla yatırımcı ve işletmecilere satılabilecek.

Satış bedeli, taşınmazın zemininin rayiç değeri ile üzerindeki yapı, bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının enkaz bedeli üzerinden tespit edilecek.

Ancak, yatırımcı tarafından satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde tesisin tamamının yıkılıp yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi halinde satış bedeline yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.