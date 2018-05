Ethereum nedir? Nasıl alınır? Nasıl Çalışır?

Ethereum da Bitcoin gibi son zamanların rekor yükselişlerini gösteriyor. Yatırımcılar Ethereum nedir, nasıl alınır, Bitcoin'den farklı nedir? Gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Bizler de Ethereum konusuna dair tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum, ilk bakışta bir "altcoin" gibi görünse de aslında altcoinlere göre daha fazla yenilik içeren bir dijital para birimidir. Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık, blok tabanlı, dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.

Ethereum'un kurucuları vitalik buterin, charles hoskinson, anthony diıorio, gavin wood olmak üzere dört kişilik bir ekiptir. bitcoin mantığından yola çıkarak oluşturulmuştur. kendisine ait özel bir yazım dili vardır. bu işletim sistemi kullanılarak "merkezi olmayan" yazılım protokolleri geliştirilmesine olanak sağlanır. böylelikle aynı ana işletim sistemi içerisinde ve tek bir blok zincir üzerinden kabul edilmiş kontratlar kullanarak binlerce altcoin yaratmak mümkün olabiliyor.

Ethereum aslında temel olarak bitcoin ile aynı teknolojik yapıyla çalışıyor. Bitcoin'in daha da geliştirilmiş hali diyebiliriz. Ethereum, bitcoin gibi merkeziyetsizleştirilmiş, şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan blok zincir teknolojisi ile geliştirilmiştir.

Ethereum oldukça hızlı büyüyen bu sistemde etr 2015 yılının son aylarında 0.42$ değerindeyken, 2017'nin ilk aylarında 12$ değerini bulmuştur.

Ethereum, 830 dolara yükseldi!

Bitcoin'den sonra en yüksek toplam değere sahip olan kripto para birimi Ethereum, 830 dolara yükseldi.

Ethereum, Bitcoin'in yerini mi alacak?

Bitcoin ile Ethereum kıyaslama içerisinde olunca, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, bitcoin ile yapılan kıyaslamalar için şöyle bir açıklamada bulunmuştur;

"Eğer dijital paralar ile dünya'daki değerli kaynakları karşılaştıracaksak bitcoin'i en popüler maden altın, litecoin'i ise ondan sonra gelen gümüş olarak kabul edebiliriz. bu durumda ethereum diğerlerinden tamamen farklı olarak petroldür. çünkü ethereum'un arkasındaki teknoloji geleceğin internetinin enerji kaynağı olacaktır. bu nedenle biz ether'i 'kripto yakıt' olarak adlandırıyoruz. ethereum platformunun ihtiyaç duyduğu enerji ether (eth) ile sağlanacak."

ETHEREUM İLE BİTCOİN ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

-Ethereum ile Bitcoin blok zinciri kullanan, merkezi olmayan, kripto para birimleridir. Her ikisinde de bir mağaza ve değer transferi olarak kullanılabilir. Ethereum ile Bitcoin birbirine benzer olsa da aslında pek çok açıdan farklılıklar göstermektedir.

-Ethereum, Bitcoin'e göre imkanlar itibariyle daha gelşmiş bir sistem kullanmaktadır.



-Ethereum, Bitocin'den farklı bir doğrulama (hashing) algoritması kullanır. Doğrulama algoritması Bitcoin'den farklı olunca, Bitcoin madenciliği için özel olarak geliştirilen donanımlar Ethereum madenciliği için uyumsuz durumda olmakta. Ethereum algoritması Ethash ismi olarak tanımlanmakta. Memory-hard olarak sınıflandırılan bu algıoritma yüksek miktarda bellek kullanımını zorunlu kılmakta. Dolayısıyla Ethereum madenciliği için GPU madenciliği daha uygundur.



-Her ikisi de blok tabanlı proje olmasına karşın, Bitcoin'de ortalama blok süresi yaklaşık 10 dakika iken Ethereum ise bu süreyi 12 saniyeye düşürülmesi hedeflemektedir.



-Ethereum'da işlem maliyetleri depolama ihtiyaçlarına, işlemin karmaşıklığına ve bant genişliği kullanıma göre değişkenlik göstermektedir. Bitcoin'de işlemler blok boyutu ile sınırlıdır.



-Ethereum kendi Turing tam iç koduna sahiptir. Dolayısıyla, herşeyin yeterli bilgi işlem gücü ve yeterli zaman ile hesaplanabileceği anlamına gelir. Oysa ki bu kabiliyet Bitcoin'de yoktur.



-Ethereum, Bitcoin'den farklı bir ekonomik model sunar; Bitcoin blok ödülleri her 4 yılda bir yarı yarıya azalırken; Ethereum her sene piyasaya aynı sayıda Ether bırakır.



-Ethereum'da işlemlerin hesaplama karmaşası, bant genişliğinin kullanımı ve depolama gereksinimlerine bağlı olarak farklı maliyet hesaplamaları yapılır. Bitcoin'de işlemler eşit kabul edilir.



-Ethereum'da yeterince bilgisayar gücü ve zaman olduğu takdirde her şey hesaplanabilirken, Bitcoin bu esnekliğe sahip değildir.



-Ethereum platformu geliştiricileri destekler ve uygulamaları kolay bir şekilde geliştirilebilirken; Bitcoin, Ethereum'a oranla değişimi daha az teşvik eder.



-Bitcoin, blockchain yani blok-zinciri sistemine dayanan ve değerli varlıkların dijital olarak gönderilmesini sağlayan bir sistemdir ve Bitcoin ağında Bitcoin kripto parası geçerlidir. Ethereum ise Blockchain temelli akıllı sözleşmeler platformudur ve ether adı verilen kendine özel dijital varlıklara sahiptir.



​ETHEREUM AVANTAJLARI NELERDİR?

Merkezi olmayan Ethereum platformunun en önemli avantajları şu şekilde özetlenebilir;

Değiştirilemezlik; Üçüncü taraflar Ethereum platformunda yer alan herhangi bir veriyi değiştiremezler.

Yolsuzluğa Karşı Dayanıklı; Ethereum'da yer alan uygulamalar fikir birliği ilkesi doğrultusunda oluşturulan ve gizliliği imkânsız hale getiren bir ağa dayanır.

Güvenli; Uygulamalar hileli etkinliklere ve siber saldırılara karşı korunmaktadır.

Aksama Olmaz; Uygulamalar bozulmaz ve kapatılamaz.

ETHEREUM NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Ethereum madenciliği ile Ethereum kazanabileceğiniz gibi madencilik süreçlerine girmeden daha pratik bir şekilde de satın alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ethereum alabilmek için öncelikle güvenli olduğu bilinen Bitcoin borsalarından birine kaydolmanız ve Bitcoin almanız ya da Bitcoin madenciliğine başlamanız gerekir. Bitcoin elde edip, sanal cüzdanınıza aktardıktan ve borsasında hesap açtıktan sonra Ethereum borsalarına da kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt olduğunuz global dijital para borsalarına aldığınız Bitcoinleri transfer ederseniz bu bitcoinlerle Ethereum alabilirsiniz.

Ethereum satış süreci de aynı şekilde işlemektedir. Öncelikle Ethereum'u Bitcoin'e çevirmeniz ve sonrasında dilediğiniz ulusal para birimine dönüştürüp banka hesabınıza yollamanız yeterlidir.