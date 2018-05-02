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Yoklamada e-Devlet avantajı

Yoklamada e-Devlet avantajı
Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. , ile Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde başlatılan 'e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi'nde sona yaklaşıldı. Proje ile yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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