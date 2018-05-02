Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde başlatılan 'e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi'nde sona yaklaşıldı. Proje ile yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.
Yoklamada e-Devlet avantajı
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı , e devlet
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
- 81 milyona bahar müjdesi
- 2018 ihracatta rekorların yılı
- 11 şeker fabrikasından Hazine’ye 4.5 milyar TL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.