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- ABD savaşından 'ye dolar yağacak!

’ın fitilini ateşlediği ABD- ekonomik savaşları sonucunda Çin’in ABD’den ithal ettiği 130 kalem ürün çeşidine ek vergi ve ambargo uygulaması getirmesi, ’ye Uzakdoğu pazarı için 300 milyon dolarlık bir fırsatı doğurdu.

Türkiyeye dolar yağacak!

Amaçlarının 'nin hedeflerini yakalaması i tüm fırsatları değerlendirmek olduğunu ifade eden Türk Amerikan İşadamları Derneği ve Amerika Ticaret Odası (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat "Belli ürün gamlarında pazar fırsatı doğuyor.

130 kalemde Çin'den ABD menşeli malzemelere dış ticaret önlemi geldiğini gözlemliyoruz. Bunların arasında, soya, mısır, pamuk, durum buğdayı gibi bitkisel mamuller, sığır eti, portakal gibi gıda maddeleri, tütün ürünleri, otomotiv ürünleri ve yan sanayi ürünlerine önlem alındığı görülüyor. Ürünler arasında Türkiye'de üretilenler mevcut. Bir an önce temas kurularak, elimizdeki bu fırsatı kaçırmamamız lazım" dedi.

BİZ ÖN PLANA ÇIKIYORUZ
Yakın coğrafyada, ABD kalitesinde ürün üretebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen TABA – AmCham Başkan Yardımcısı Süleyman Şanlı ise, krizde Türkiye'nin fiyat avantajı, küçük siparişleri hızlı yerine getirme potansiyeli ve kaliteli ürün stratejisi ile global sahnede ön plana çıktığını söyledi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 17:55
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