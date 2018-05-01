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kredi ları silinecek mi? Öğrenim kredisi borçları tamamen siliniyor mu?

Binlerce mezunu yakından ilgilendiren kredi larının tamamı silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite inin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunuldu. İşte tüm detaylar...

Seçim öncesi KYK Kredi borçları silinir mi? Geri ödemeli burs alanlar...

2018 yılı itibariyle binlerce üniversite öğrencisi ve mezunların gözü bu haberde. Özellikle son günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu 'dan alınan kredi ücretlerinin silinip silinmemesi durumu konuşulurken son durum büyük merak konusu oldu. Peki KYK kredi larının tamamı silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite inin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunuldu. Teklif kabul edilirse öğrencilerin KYK borçları tamamen silinecek.

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK nın silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

KYK borçları silinecek mi? Binlerce mezunu yakından ilgilendiren KYK kredi borçlarının tamamı silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerinin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunuldu. İşte tüm detaylar...

PEKİ HANGİ KYK BORÇLARI SİLİNECEK?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.

Bundan sonraki süreçte ise öğrencilere kredi değil sadece burs verilmesi beklenmektedir. TBMM'de yapılacak görüşmeleri ayrıntıları gelmesi halinde haberimizden takip edebilirsiniz.

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak.

Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak.

Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası Alacak.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 13:06
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