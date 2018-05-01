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'den dikkat çeken açıklaması

Uluslararası Para Fonu (), ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı.

IMFden dikkat çeken Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu ( ), ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı. Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

AA'nın aktardığına göre, Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi.

Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 07:34
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