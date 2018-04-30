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'den skandal açıklaması!

Uluslararası Para Fonu (), ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı. Raporda IMF'nin Türkiye'deki son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeleri görmezden geldiği dikkatlerden kaçmadı ve ekonomik çevreler tarafından 'büyümeyi hazmedemediler' yorumları yapıldı

IMFden skandal Türkiye açıklaması!

Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

BÜYÜMEDE BİRİNCİ TÜRKİYE İÇİN SKANDAL İFADELER

Öte yandan Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

ERKEN SEÇİM KARARI PİYASALARI RAHATLATMIŞKEN...

Açıklamada, siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi. Halbuki Türkiye erken seçim kararının ardından yatırımcıdaki soru işaretinin kalkmış, dolar düşüşe borsa ise yükselişe geçmişti.

Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 01:28
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