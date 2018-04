Emekliye 2 bin lira ikramiye

milyonlara müjde geldi. Başbakan Binali Yıldırım borç ludan imar sorunu yaşayana, gençten yaşlıya, esnafa kadar milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek müjdeleri açıkladı. İşte Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı müjdeler: Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz. Emeklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hayırlı uğurlu olsun. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.Emekli olan vatandaşlarımız var. Geçmiş yıllarda emekli olduğu zaman yeni bir işyeri açarsa ne yapıyordu? Bir dayanışma primi gibi bir para yatırıyordu, yüzde 15 destek primi ( SGDP ) yatırıyordu. Bunu biz kaldırdık. Ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. Kanunla bu meseleyi hallettik, bitti. Ancak geçmişten gelen peşini bırakmayan borçlar var, o borçları tamamen siliyoruz.65 yaş aylığışu an. 3 aylık olarak ödeniyor. 2 kata varan artış yapıyoruz.3 ayda biralmış olacaklar.Bağ-Kur borcu olan esnafımız sağlık hizmeti alabilecek. Bunun da önünü açıyoruz. Borç ayrı, sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz. Borcunu bugün vermedi, yarın imkan olur verir. Ama hasta olur 'git kardeşim ben sana bakmayacağım' diyemeyiz. Burada bir düzenleme yapıyoruz.Bir yapı kayıt belgesi vereceğiz, kanun çıkınca. Yapı kayıt belgesi imar alırken işine yarayacak. Kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak, tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Bu ilk ve en önemli adım, bu bir imar affı değildir,Yapı kayıt belgesi alınabilmesi içinbir para alınacak. Tapuya geçince de aynı şekilde yüzde 3 para alınacak. Vatandaş kaçak göçek olmaktan kurtulacak.18-29 yaş arasında işyeri açmak isteyen gençler var. Bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar vergiden muaf tutuyorduk genç girişimciliği desteklemek adına. Bir ilave daha getiriyoruz. İşyeri açıyor birisi, bu 3 yıllık gelir vergisi desteği yine devam edecek, bunun üzerine de 1 yıl boyunca çalıştırdığı, işyeri açan kendisi Bağ-Kur primi ödemeyecek, biz ödeyeceğiz.: Çeşitli nedenlerle üniversiteye devam edemeyen gençlerimiz var. 500 bine yakın. Kaydı silinen öğrenci lere tekrar kayıt yaptırma ve diploma alma fırsatı veriyoruz.Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, seçimle ilgili, köprü-otoyol kaçak geçişleri gibi borçlar da buna dahil olacak. Kısacası vatandaşın devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili fırsat getiriyoruz.kapsamda. Temmuz sonuna kadar başvuru yapılacak, 36 ay vadede borçlar ödenebilecek. Peşin ödemeyi seçenler gecikme faizininYine piyasada çok beklenti haline gelen stok affı. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Stoklarında var ama kayıtlarında gözükmüyor, hesabı tutturamıyor. Kasa fazlalıkları, bunlar da aynı şekilde beyan unsuruna göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz.