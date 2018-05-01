1 Mayıs Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. Bayram havasında geçen kutlamalar için, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bugün Türkiye'nin birçok noktasında toplandı. Resmi tatil olan 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok sendika ortak kutlama yaparken, Türk-İş Hatay'da, Hak-İş Adana'da, Memur Sen Kocaeli'de kutlamalarını gerçekleştiriyor.
İSTANBUL: DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutluyor.
ANKARA: Türk-İş Ankara İl Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu 1 Mayıs kutlamalarını Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştiriyor.
İZMİR: Türk-İş, DİSK, KESK ve TMMOB, iş bayramını Gündoğdu Meydanı'nda kutluyor.
1.7 MİLYON SENDİKALI VAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2018 Ocak ayı istatistiğine göre, Türkiye genelindeki kayıtlı 13 milyon 844 bin 196 işçi var. Bunların 1 milyon 714 bin 397'si sendika üyeliğine sahip. Türk-İş, 925 bin 39 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu durumunda. Türk-İş'i, 615 bin 301 üye ile Hak-İş, 149 bin 187 üye ile DİSK izliyor.
İSTANBUL: DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutluyor.
ANKARA: Türk-İş Ankara İl Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu 1 Mayıs kutlamalarını Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştiriyor.
İZMİR: Türk-İş, DİSK, KESK ve TMMOB, iş bayramını Gündoğdu Meydanı'nda kutluyor.
1.7 MİLYON SENDİKALI VAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2018 Ocak ayı istatistiğine göre, Türkiye genelindeki kayıtlı 13 milyon 844 bin 196 işçi var. Bunların 1 milyon 714 bin 397'si sendika üyeliğine sahip. Türk-İş, 925 bin 39 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu durumunda. Türk-İş'i, 615 bin 301 üye ile Hak-İş, 149 bin 187 üye ile DİSK izliyor.
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