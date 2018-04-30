Modern yaşam alanlarına Emlak Konut imzası

Bugün Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan Emlak Konut GYO, 65 yıldır Türkiye'deki imar hareketinin temel taşlarını döşemiş kurumların başında geliyor. 1953'te Ankara İmar Ltd. adıyla kurulan ve 1957'de İstanbul Bakırköy'de Makine Kimya Endüstrisi'ne ait Baruthane arsasını 60 milyon lira bedelle satın alan Emlak Konut GYO, o günlerde yapımına başladığı 12 bin konutla bugün İstanbul'un en mutena semtlerinden biri olan Ataköy'ün temellerini attı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, bugün Ataköy denince akla ilk olarak bu konutların geldiğini belirterek, semtin bu yapı grubuyla birlikte doğduğunu söyledi. Kurum, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Ataşehir ve İzmir'deki Mavişehir'in temelinde de Ataköy'de olduğu gibi Emlak Konut GYO'nun harcı bulunduğunu vurguladı.



DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI

2002 yılında yapılan ilk genel seçimle beraber Türk siyaset tarihine geçen yepyeni bir istikrar dönemi başladığını ifade eden Kurum, bu büyük değişimin ilk ayağı olarak Emlak Konut'un aynı yıl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşüm sürecine girdiğini anlattı. 2004'ü Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı yatırımların, dev konut projelerinin başlangıcı olan yıl olarak tanımlayan Kurum, şöyle devam etti: "İstanbul da Ataşehir projesi 2005'te tamamlanırken İzmir'de 2006'da Mavişehir kapılarını açtı. Emlak Konut'un gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesinin ardından 2004-2009 arasında, 5 milyar 28 milyon 945 bin 249 liralık satış rakamına ulaşıldı."

'BAŞARININ KİLİT FAKTÖRÜ İSTİKRAR'

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 'Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz' ve Ocak 2017'de başlattıkları 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyalarının büyük bir başarıya ulaştığını kaydeden Murat Kurum, şunları söyledi: "Son 16 yılda sektörümüzün içerisinde bulunduğu gelişim sürecinden de görüleceği üzere başarının kilit faktörü istikrardır. 24 Haziran seçimlerinin ardından ülkenin istikrarlı büyüme tablosu daha da iyiye gidecek ve bu performansın önemli yansımaları sektörümüzde de görülecektir."