Seçim erken güven tam!

Ekonomik ve siyasi saldırılara boyun eğmeden 2023 hedeflerine kilitlenen ve bölgesinde oyun kurucu haline gelen Türkiye, erkene alınan seçimin belirsizlik sürecini kısaltmasıyla birlikte yatırımcı nezdinde güven tazeledi. Afrin operasyonunun başladığı 20 Ocak 2018'den sonra tahvil-bono piyasasına yabancı girişi hızlanırken, erken seçim kararının alındığı geçen haftadan bu yana, ekonomi üzerinden negatif algı operasyonu yapanları hayal kırıklığına uğratacak gelişmeler yaşandı.



ÜÇ REKOR BİRDEN KIRILDI

Yerli yatırımcılar bir gün içerisinde rekor miktarda döviz satışı gerçekleştirirken, Türk bankaları sendikasyonda tarihi rekorlara imza attı. Türkiye'ye güvenin en önemli göstergelerinden bir diğeri ise, Yapı Kredi Bankası'nın rekor sermaye artırım kararı alması oldu. Seçim kararının alındığı geçen hafta tahvil-bono piyasasına son 2 ayın en yüksek yabancı girişi gerçekleşti. Yerli ve yabancının TL varlıklarına ilgisinin devam etmesi dün doları 4.03 TL'nin altına çekti.



YABANCI ALIMI HIZLANDI

Zeytindalı Harekâtı'nın ardından 20 Ocak'ta başlayan Afrin Operasyonu ile bölgesinde oyun kurucu olduğunu net bir biçimde ortaya koyan Türkiye'ye yabancı güveni de hızlandı. Yabancı yatırımcılar tahvil-bono piyasasında 20 Ocak'tan bu yana 1 milyar 159 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancılar erken seçim kararının açıklandığı 13-20 Nisan haftasında ise 284 milyon dolarla son iki ayın en yüksek Hazine kağıdı alımını yaptı. Yabancının son iki haftadaki tahvil- bono alımı 480 milyon dolara ulaştı. Yabancının 1 aydaki tahvil alımı 726 milyon dolar oldu.



SENDİKASYONLARIN YENİLEME ORANI YÜZDE 112

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardan fon sağlama kabiliyetinin ve yurtdışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi. Türkiye'ye ve Türk bankalarına güvenin sürdüğünü vurgulayan Akben, nitekim yakın zamanda Akbank, Ziraat Bankası, Eximbank ve Vakıfbank'ın sendikasyon kredisi sağladığını hatırlattı. Akben, Şubat 2018 itibarıyla sendikasyon kredilerinin yenileme oranının yüzde 111.8 olduğuna dikkati çekerek, "Kredilerin bir kısmı 2 yıl vadeli temin edilirken, spread'lerde de iyileşme sağlandı" dedi. Yapı Kredi Bankası'nın sermaye artırımını da değerlendiren Akben, "Alınan karar, hem yerli hem de yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu gösteriyor. Biz de bankaların güçlü sermaye yapılarını daha iyi noktalara taşımalarını olumlu değerlendiriyoruz" diye konuştu.



YERLİLER DOLAR SATTI

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile birlikte Türkiye'nin siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olması, yerli yatırımcıların da TL'ye güvenini perçinledi. 19 Nisan'da 223 milyar 476 milyon dolar olan toplam Döviz Tevdiat Hesabı (DTH), 20 Nisan'da 221 milyar 640 milyon dolara indi. Döviz hesaplarında bir günde 1 milyar 836 milyon dolar çözülme oldu.



BANKALARA BÜYÜK İLGİ

Türkıye'nin büyüme ve istikrar hikâyesi, bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesine de yansıdı. Son dönemde fon sağlama kabiliyeti artan Türk bankalarının, maliyeti de geriledi. Son bir haftada Vakıfbank 1.3 milyar dolar, Albaraka Türk ise 320 milyon dolar sendikasyon kredisine imza attı. Türk bankalarının son 1 aydaki sendikasyon tutarı ise 5 milyar dolara ulaştı. Krediler yüzde 112 oranında yenilendi.