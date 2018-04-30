Ülkemizde emeklilerin sayısı 12 milyonu aştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona endeksli, memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken; gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. Emekliler, emekli dernekleri, memur konfederasyonları gibi kesimler tarafından gündeme taşınan bu formüller ile gelirlerin artırılması ve maaş farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor. İşte bu formüller:
Emekliye 5’li iyileştirme
Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken, gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. İntibak, asgari ücretin taban olması, toplu sözleşme formülü, ek ödeme artışı ve ikramiye masada...
Ülkemizde emeklilerin sayısı 12 milyonu aştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona endeksli, memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken; gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. Emekliler, emekli dernekleri, memur konfederasyonları gibi kesimler tarafından gündeme taşınan bu formüller ile gelirlerin artırılması ve maaş farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor. İşte bu formüller:
Etiketler: emekli temmuz , türkiye emekli dernek , asgari ücret , toplu sözleşme , zam , sosyal güvenlik , enflasyon , intibak , ssk
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.