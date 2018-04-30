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Yol Durumu
  1. 1 milyonu devirdi
  2. O kuruma 5 bin personel alınacak

Emekliye 5’li iyileştirme

Emeklilerin Temmuz mı şekillenmeye başlarken, gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. , in taban olması, formülü, ek ödeme artışı ve ikramiye masada...



Ülkemizde emeklilerin sayısı 12 milyonu aştı. ve Bağ-Kur emeklileri a endeksli, memur emeklileri ise ye göre alıyor. Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken; gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. Emekliler, emekli dernekleri, memur konfederasyonları gibi kesimler tarafından gündeme taşınan bu formüller ile gelirlerin artırılması ve maaş farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor. İşte bu formüller:
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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