Limak Uludağ Elektrik, abonelerine e-Devlet üzerinden abone ve sayaç bilgilerini kontrol etme, ödeme bilgilerinin dökümüne ulaşabilme ve borç sorgulama işlemlerini yapabilme imkanı sağladı. Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilerin 'tek tık' ile elektrik borçlarını sorgulayabileceği, abone ve sayaç bilgilerini kontrol edebileceği ve ödeme dökümüne ulaşabileceği kaydedildi. Açıklamada, proje tamamlandığında abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerinin de ıslak imzaya gerek kalmadan e-Devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu.
Elektrik işlemleri Artık e-Devlet’te
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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