Dövizle borçlanmaya yeni kolaylık

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz geliri olmayan şirketlerin 2 Mayıs'tan itibaren döviz kredisi kullanamayacağını belirterek, büyümeye katkı sağlayacak yatırımların önünü açmak amacıyla dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar sağladıklarını bildirdi. Şimşek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılacak kredilerde döviz geliri şartı aranmayacak. Bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazananlarca temin edilecek krediler de kapsam dışı" dedi.
Etiketler: Mehmet Şimşek , döviz , borçlanma
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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