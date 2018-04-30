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le ya yeni kolaylık

Dövizle borçlanmaya yeni kolaylık
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geliri olmayan şirketlerin 2 Mayıs'tan itibaren döviz kredisi kullanamayacağını belirterek, büyümeye katkı sağlayacak yatırımların önünü açmak amacıyla dövizle ya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar sağladıklarını bildirdi. Şimşek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılacak kredilerde döviz geliri şartı aranmayacak. Bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazananlarca temin edilecek krediler de kapsam dışı" dedi.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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