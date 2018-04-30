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6 bin ye Avrupa’da şansı

6 bin öğrenciye Avrupa’da staj şansı
Hükümetin bilişim sektöründe genç istihdamını artırmaya yönelik teşvikleri heyecan yaratırken; Türkiye Bilişim Derneği () de önemli bir adım attı. tarafından finanse edilen Dijital Fırsatlar ı Girişimi'ne 6 bin Türk ve yeni mezun dahil olacak. Gençler 2-12 ay arasında süreyle, AB'deki şirketlerde dijital becerilerini geliştirme eğitimleri alabilecek. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, "Bu staj girişimine Türkler'in dahil olması ve mümkün olduğunca çok gencimizin bu olanaktan yararlanması için çalışmalara başladık" dedi.

■ Hazal ATEŞ
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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