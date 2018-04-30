6 bin öğrenciye Avrupa’da staj şansı

Hükümetin bilişim sektöründe genç istihdamını artırmaya yönelik teşvikleri heyecan yaratırken; Türkiye Bilişim Derneği (TBD) de önemli bir adım attı. AB tarafından finanse edilen Dijital Fırsatlar Stajı Girişimi'ne 6 bin Türk öğrenci ve yeni mezun dahil olacak. Gençler 2-12 ay arasında süreyle, AB'deki şirketlerde dijital becerilerini geliştirme eğitimleri alabilecek. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, "Bu staj girişimine Türkler'in dahil olması ve mümkün olduğunca çok gencimizin bu olanaktan yararlanması için çalışmalara başladık" dedi.
■ Hazal ATEŞ
■ Hazal ATEŞ
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