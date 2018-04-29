Fenerbahçe zammı

Geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olan Fenerbapçe erkek basketbol takımı bu yıl da üst üste dördüncü kez Final Four'a (dörtlü final) kalarak büyük bir başarı elde etti. Fenerbahçe'nin bu başarısı sadece taraftarlarını değil turizmcileri ve seyahat firmalarını da mutlu etti. Dörtlü finallerin 18-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a talep patlaması yaşanıyor. Talebin artması üzerine uçak biletleri 5 kat zamlanarak 3 bin 200 liraya kadar yükseldi. Şehirdeki oteller fiyatlarını iki katına kadar çıkartırken tur firmaları da zam yapmaya başladı. Uçak şirketleri Belgrad'a ek seferler koyarken yine de talebe yetişmekte zorlanıyor. Tur şirketleri de Belgrad için fiyatlarını artırdı. 3 gece 4 gün 3 yıldızlı otellerde maç bileti hariç Belgrad turları 2 bin 800 liradan başlıyor. 4 yıldızlı konaklamada maç bileti dahil 5 gün 4 geceli turlar ise bin 290 eurodan başlıyor.
MAÇ BİLETLERİNE YOĞUN TALEP VAR
Belgrad'da oynanacak dörtlü finaller öncesinde Fenerbahçe taraftarı maç biletlerine de yoğun talep gösteriyor. Fenerbahçe'nin oynayacağı tüm maç biletlerini alan taraftarlar salonu doldurmayı ve takımlarını desteklemeyi hedefliyor.
MAÇ BİLETLERİNE YOĞUN TALEP VAR
Belgrad'da oynanacak dörtlü finaller öncesinde Fenerbahçe taraftarı maç biletlerine de yoğun talep gösteriyor. Fenerbahçe'nin oynayacağı tüm maç biletlerini alan taraftarlar salonu doldurmayı ve takımlarını desteklemeyi hedefliyor.
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