Yargıtaydan kiracılar için emsal karar
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinde, bedelin ne şekilde artacağına ilişkin madde bulunmadığından, ev sahibinin tek taraflı Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirlediği artış miktarını ödemeyen kiracının tahliyesinin istenemeyeceğine hükmetti.
Etiketler: Yozgat , Hukuk Dairesi , ÜFE , Yargıtay
- Yerli arama motoru Yaani’nin web sürümü yayınlandı
- 2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.