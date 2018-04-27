Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte düşüşe geçen Dolar ve Euro'da son durum ne oldu? Dolar ve Euro'da yükseliş sürecek mi? Dolar ve Euro'nun seyri ne olacak? Dolar önümüzdeki günlerde ne yönde seyredecek? Euro önümüzdeki günlerde ne yönde seyredecek? Dolar ve Euro bugüne nasıl başladı?

İŞTE DOLAR VE EURO FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 4,0660 liradan, avro 4,9260 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,0640 liradan alınan dolar, 4,0660 liradan satılıyor. 4,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9260 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0720 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9520 lira olmuştu.