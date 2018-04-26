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Türkiye'den 6.1 milyar TL'lik ilaç hamlesi

İlaçta yerlileşme hamlesine hazırlanan Türkiye'de projenin detayları belli olmaya başladı. Üretilecek ilaçların değerinin 6.1 milyar TL'ye ulaşacağı düşünülürken yerlileşme hamlesinin en önemli ürünleri ise aşı ve plazma olacak.

Türkiye, "yerlileşme" hedefi doğrultusunda, ilaç sektörü kurulu kapasiteyi harekete geçirmek, ihracat odaklı büyüme ile ülkenin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojiyi sağlayacak adımları atmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda yerlileşmeyle ekonomik karşılığı 6,1 Milyar TL değerinde ilaç üretilecek. Bu güne kadar yerelleşen ilaç sayısı 577 iken bu rakam binin üzerine çıkarılacak.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 07:22
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