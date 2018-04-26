İngiliz ajanstan Türk Lirası'na kumpas!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) geç likidite penceresi faizinde 75 baz puanlık artırım yaptığı dünkü toplantısı, İngiliz haber ajansı Reuters'ın manipülasyon kokan skandal haberiyle gölgelendi. PPK kararı açıklanmadan önce "faizde değişiklik yok" haberi geçerek dolarda yükselişe neden olan Reuters, birçok pozisyonun kapanmasını sağladı.



DOLARI UÇURDU

Piyasanın saat 14'te açıklanacak olan PPK kararını beklediği dakikalarda, Reuters saat 13:55'te finans dünyasını dalgalandıran anonsu geçti. Reuters, "Faizde değişiklik yok" şeklinde anons geçerken, bazı kanallar da bunu baz alıp Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmediği şeklinde haber yayınlandı. Bu haberin etkisiyle dolar 4.07 TL'den 4.10'un üzerine çıktı. Reuters saat 13:58'de yani Merkez Bankası'nın kararının açıklanmasından iki dakika önce, 13:55'te servis ettiği haberi geri çekti. Merkez Bankası'nın kararının açıklanmasının ardından ise dolar 4.03'e kadar geriledi. Fakat, 10 yıllık ABD tahvillerinin faizinin yüzde 3.02'ye çıkması ve dolar endeksindeki sert yükselişin etkisiyle kur tekrar 4.10 TL'ye çıktı. Reuters'ın yanlış haberinin özellikle vadeli işlem piyasasında birçok pozisyonun kapanmasına neden olduğunun altını çizen analistler, "Yanlış haber aynı zamanda Merkez Bankası'nın attığı adımın etkisini de zayıflattı. Son yıllarda görülen en büyük manipülasyon oldu" değerlendirmesinde bulundu.



YALAN HABER GEÇTİLER

13:55 "Faiz değişmedi" haberi geçildi.

13:57 Dolar 4.07'den 4.10'a çıktı.

13:58 Haber geri çekildi.

14:00 MB kararı ile dolar 4.03'e indi.



ENFLASYONA VURGU

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, hafta içerisinde yaptığı sunumda işaretini verdiği parasal sıkılaştırmada dün önemli bir adıma imza atılarak, bu yılın ilk faiz artırımı gerçekleştirildi. PPK sonrası yapılan açıklamada, iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret edilirken, enflasyon ve beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi. Çekirdek enflasyonun da yüksek seyrettiğine işaret edilerek, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verildiği vurgulandı. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğine vurgu yapılarak, "Merkez Bankası bağımsız değil, faiz artıramaz" diyenlere de adeta ders verilmiş oldu.