Türkiye'de Mart ayında 7 bin 580 şirket ve kooperatif kuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin istatistiklerine göre; Mart'ta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5.29, kooperatif sayısı yüzde 52.05, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4.78 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre de kurulan şirket sayısı yüzde 22.95, kooperatif sayısı yüzde 56.34 arttı, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30.73 azaldı. Mart'ta kurulan toplam 7 bin 580 şirket ve kooperatifin yüzde 83.32'sini limited şirketler, yüzde 15.2'sini anonim şirketler, yüzde 1.46'sını ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38.98'i İstanbul, yüzde 11.12'si Ankara, yüzde 5.88'i de İzmir'de kuruldu. Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 441'i ticaret, bin 199'u inşaat ve 970'i imalat sektöründe yer aldı. Mart'ta kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 99'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 821'i inşaat, 331'i imalat sektöründe faaliyet gösterdi. Geçen ay 974 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 511'i Türkiye, 139'u Suriye ve 103'ü Suudi Arabistan ortaklı kuruldu.
Şirket sayısı yüzde 23 arttı
Etiketler: Suriye , Şirket , İzmir , Suudi Arabistan , Geçen , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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